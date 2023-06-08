***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2023-08.03.2023-30.05.2023-01.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması, çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi ve pay devirlerine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metnine, Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve 86149980 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olduğundan, söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157109BIST