***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2023 11:10
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2023-08.03.2023-30.05.2023-01.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması, çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi ve pay devirlerine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metnine, Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve 86149980 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olduğundan, söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157109
BIST
11:125.564
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,71
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1223,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1279
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1225,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2941
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:121.463,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.463,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.812.697
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.858.067
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.199.220
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,20
|58.600.254
|% 9,62
|
|DOGUB
|15,12
|78.466.179
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,29
|7.531.550
|% -8,32
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,33
|10.458.218
|% -4,35
|
|THYAO
|171,40
|2.056.961.861
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|GARAN
|31,02
|1.394.826.454
|% 3,47
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,00
|935.119.916
|% 0,38
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,58
|157.210.628
|% 2,79
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3434
|23,3832
|% 0,55
|
|Euro
|25,1885
|25,2387
|% 1,18
|
|Sterlin
|29,0180
|29,1635
|% 0,61
|
|Frank
|25,5935
|25,7477
|% 0,55
|
|Riyal
|6,2096
|6,2407
|% 0,42
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27FENER
Yüzde 5.73 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 704 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.09 ) 6, 209
-
11:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:26XU100
Endeks 5, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 352.00 milyon TL de
-
11:26YEOTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 67.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 759 adet işlem