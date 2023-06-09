***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2023-08.03.2023-30.05.2023-01.06.2023-08.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması, çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi ve pay devirlerine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, Ticaret Siciline tescilini takiben işlemler sonuçlandırılacakır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157693BIST