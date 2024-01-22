***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 360.000.000,-TL'dan 720.000.000,-TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebiyle 22.01.2024 tarihinde (bugün)Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242090BIST