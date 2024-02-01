***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2024 - 22.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayenin 360.000.000,-TL'den 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması üzerine, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvurunun, SPK'nın 31.01.2024 ve 48832 sayılı yazısı ile olumlu karşılandığı bugün öğrenilmiş olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246174BIST