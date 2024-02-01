***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.02.2024 17:43
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024 - 22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayenin 360.000.000,-TL'den 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması üzerine, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvurunun, SPK'nın 31.01.2024 ve 48832 sayılı yazısı ile olumlu karşılandığı bugün öğrenilmiş olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246174
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0093
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1040
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9659
En Düşük
32,7715
18:051.999,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.999,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|PENTA
|21,46
|338.435.579
|% 9,99
|
|MEKAG
|85,90
|600.397.469
|% 9,99
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|ORCAY
|14,49
|611.751.962
|% -6,46
|
|BINHO
|572,50
|2.801.640.226
|% 7,01
|
|MIATK
|44,00
|1.859.380.469
|% 0,46
|
|REEDR
|28,50
|1.632.506.495
|% 3,71
|
|ASTOR
|119,00
|1.603.109.576
|% 0,93
|
|TATEN
|44,42
|1.259.190.936
|% 1,46
|
|QUAGR
|4,05
|254.702.514
|% 0,50
|
|REEDR
|28,50
|1.632.506.495
|% 3,71
|
|MIATK
|44,00
|1.859.380.469
|% 0,46
|
|ORCAY
|14,49
|611.751.962
|% -6,46
|
|BEGYO
|5,09
|200.878.731
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3286
|30,3344
|% -0,03
|
|Euro
|32,9143
|32,9275
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,3372
|38,5295
|% 0,01
|
|Frank
|35,0602
|35,2714
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0717
|8,1122
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,92
|914,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,69
|961,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,22
|2.050,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:59KTSKR
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17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
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17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem