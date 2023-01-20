***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2022 tarihinde gerçekleşen, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği, 30.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak Sayın Ortaklarımızın bilgisine sunulmuştu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan "Esas Sözleşme" bilgilerimizin güncellenmesi maksadıyla hazırlanan açıklamamızı Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 20/05/1976 01/06/1976 39311 20/05/1976 01/06/1976 39328 20/05/1976 01/06/1976 3936 06/08/1981 17/08/1981 31511 06/08/1981 17/08/1981 31512 06/08/1981 17/08/1981 31528 06/08/1981 17/08/1981 3156 08/11/1983 08/12/1983 8986 30/03/1984 03/05/1984 10026 27/02/1987 04/03/1987 17166 02/09/1987 09/09/1987 18456 14/02/1990 28/02/1990 24756 03/04/1992 13/04/1992 30073 17/09/1993 24/09/1993 33706 17/09/1993 24/09/1993 33707 17/09/1993 24/09/1993 33708 17/09/1993 24/09/1993 337010 17/09/1993 24/09/1993 337023 17/09/1993 24/09/1993 337025 17/09/1993 24/09/1993 337026 17/09/1993 24/09/1993 337028 17/09/1993 24/09/1993 337030 17/09/1993 24/09/1993 337031 17/09/1983 24/09/1993 33706 14/12/1995 25/12/1995 39437 14/12/1995 25/12/1995 394320 14/12/1995 25/12/1995 394322 14/12/1995 25/12/1995 394323 14/12/1995 25/12/1995 39436 20/07/1998 23/07/1998 45896 13/05/2002 20/05/2002 55516 02/05/2006 08/05/2006 65516 17/04/2009 28/04/2009 73001 07/02/2012 13/02/2012 80043 07/02/2012 13/02/2012 80044 07/02/2012 13/02/2012 80046 07/02/2012 13/02/2012 80048 07/02/2012 13/02/2012 80049 07/02/2012 13/02/2012 800410 07/02/2012 13/02/2012 800413 07/02/2012 13/02/2012 800414 07/02/2012 13/02/2012 800415 07/02/2012 13/02/2012 800421 07/02/2012 13/02/2012 800423 07/02/2012 13/02/2012 800424 07/02/2012 13/02/2012 800426 07/02/2012 13/02/2012 800428 07/02/2012 13/02/2012 800429 07/02/2012 13/02/2012 80049 30/04/2012 07/05/2012 806210 30/04/2012 07/05/2012 806212 30/04/2012 07/05/2012 806213 30/04/2012 07/05/2012 806218 30/04/2012 07/05/2012 806219 30/04/2012 07/05/2012 806231 30/04/2012 07/05/2012 80626 30/04/2013 07/05/2013 83148 30/04/2013 07/05/2013 83149 30/04/2013 07/05/2013 831410 30/04/2013 07/05/2013 831411 30/04/2013 07/05/2013 831413 30/04/2013 07/05/2013 831414 30/04/2013 07/05/2013 831415 30/04/2013 07/05/2013 831417 30/04/2013 07/05/2013 831418 30/04/2013 07/05/2013 831424 30/04/2013 07/05/2013 831425 30/04/2013 07/05/2013 831426 30/04/2013 07/05/2013 831429 30/04/2013 07/05/2013 831431 30/04/2013 07/05/2013 83146 17/05/2017 24/05/2017 93326 29/04/2022 29/04/2022 10570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103379BIST