***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 285.057.922Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -138.784 -138.784 -138.784Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -138.784 -138.784 -138.784Transferler29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.882.509 60.354.281 62.236.790 62.236.790Dönem Karı (Zararı)60.354.281 60.354.281 60.354.281Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.882.509 1.882.509 1.882.509Kar Payları29 -16.260.709 -16.260.709 -16.260.709Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -58.599 -58.599 -58.599Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -58.599 -58.599 -58.599Transferler29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.618.437 24.746.066 27.364.503 27.364.503Dönem Karı (Zararı)24.746.066 24.746.066 24.746.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 2.618.437 2.618.437 2.618.437Kar Payları29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.436.564 62.398.731Dönem Karı (Zararı)24.746.066 60.354.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.655.983 18.908.844Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 16.834.655 15.166.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.448 2.081Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.448 2.081Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.794.874 7.290.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 6.325.804 2.884.282Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -9.494 717.455Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.283 -100.098Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 42.685 58.908Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 463.162 3.729.869Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler567.440 259.891Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -29.508 -44.426Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 596.948 304.317Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -7.306.935 -4.525.976Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-239.499 715.640Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -239.499 715.640İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.965.485 -16.864.394Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.749.003 33.194.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -32.601.807 -13.889.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 15.852.804 47.084.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.235.787 -3.839.033İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.235.787 -3.839.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -20.753.458 -18.203.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.075.158 -753.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 25.169.502 -3.774.909İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -11.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 25.169.502 -3.763.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 6.515.456 1.237.535Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 39.069 -150.639İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -97 32İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 39.166 -150.671Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -4.186.125 -16.547.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.689.981 -8.027.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -1.406.370 -3.875.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -6.283.611 -4.151.438Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.436.564 62.398.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.999.527 -32.046.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 606.717 812.205Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 606.717 812.205Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.606.244 -32.859.073Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.389.013 -32.117.724Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4-17 -1.217.231 -741.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.190.962 -16.764.567Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 4.442.616 -503.858Kredilerden Nakit Girişleri47 4.442.616 -503.858Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -633.578 0Ödenen Temettüler29 -31.000.000 -16.260.709YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.753.925 13.587.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.753.925 13.587.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.679.280 29.091.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.925.355 42.679.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 17.925.355 42.679.280Ticari Alacaklar7 127.417.362 109.277.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 80.077.447 47.793.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 47.339.915 61.484.157Diğer Alacaklar9 9.848.446 6.506.078İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.848.446 6.506.078Stoklar10 123.745.864 100.057.635Peşin Ödenmiş Giderler12 4.684.361 2.648.966Diğer Dönen Varlıklar28 12.509.774 9.654.081ARA TOPLAM296.131.162 270.823.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR296.131.162 270.823.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 4.000Diğer Alacaklar9 397.072 503.653İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 397.072 503.653Maddi Duran Varlıklar14 145.568.787 149.052.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.773.089 2.790.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.773.089 2.790.397Peşin Ödenmiş Giderler12 55.125 15.362Ertelenmiş Vergi Varlığı40 35.535.944 28.046.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.346.017 180.412.963TOPLAM VARLIKLAR484.477.179 451.236.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 16.050.850 11.608.233Diğer Finansal Yükümlülükler47 850.138 0Ticari Borçlar7 84.066.795 58.378.333İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 84.066.795 58.378.333Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 7.596.547 4.438.061Diğer Borçlar9 1.613.018 1.573.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 225 322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.612.793 1.573.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.355.564 6.681.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 4.058.202 3.768.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.009.707 753.492Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.048.495 3.015.305Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 596.948 5.728.229ARA TOPLAM120.188.062 92.176.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.188.062 92.176.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.637.895 0Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 215.904 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 34.234.197 28.164.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 34.234.197 28.164.608Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.087.996 28.164.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.276.058 120.341.584ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.201.121 330.895.218Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 9.826.651 7.208.214Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 9.826.651 7.208.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 9.826.651 7.208.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 25.649.348 20.413.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 131.362.453 107.302.638Net Dönem Karı veya Zararı41 24.746.066 60.354.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR327.201.121 330.895.218TOPLAM KAYNAKLAR484.477.179 451.236.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 403.274.497 434.544.973Satışların Maliyeti31 -308.396.394 -294.044.707TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.878.103 140.500.266BRÜT KAR (ZARAR)94.878.103 140.500.266Genel Yönetim Giderleri33 -42.557.612 -38.857.810Pazarlama Giderleri33 -30.915.723 -27.372.173Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -3.963.839 -3.729.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 30.336.373 39.741.915Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -31.568.799 -48.398.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.208.503 61.884.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 262.146 106.501Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -584.240 -1.777.612FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.886.409 60.213.339Finansman Gelirleri37 10.298.224 17.105.040Finansman Giderleri37 -8.745.502 -17.978.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.439.131 59.340.258Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.306.935 1.014.023Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -904.307 -4.042.918Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 8.211.242 5.056.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.746.066 60.354.281DÖNEM KARI (ZARARI)24.746.066 60.354.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.746.066 60.354.281Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00329900 0,00804700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 2.618.437 1.882.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 3.356.970 2.413.473Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-738.533 -530.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 -738.533 -530.964Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.618.437 1.882.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.364.503 62.236.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.364.503 62.236.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823676BIST