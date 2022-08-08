***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -522.506 93.606.913 93.084.407 93.084.407Dönem Karı (Zararı)29 93.606.913 93.606.913 93.606.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -522.506 -522.506 -522.506Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı12 34.794.331 8.119.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.062.576 -7.488.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -36.859.944 946.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -38.202.632 -8.434.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları107.036.642 57.716.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.265.140 -21.206.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.151.836 478.450Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.151.836 478.450Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.416.976 -21.684.627Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -76.708.072 -17.681.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.708.904 -4.003.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.276.619 -69.023.115Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 116.167.009 6.824.180Kredilerden Nakit Girişleri47 116.167.009 6.824.180Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 1.355.915 906.696Ödenen Temettüler29 -196.799.543 -76.753.991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.505.117 -32.512.585NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.505.117 -32.512.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.932.014 101.901.310DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ142.426.897 69.388.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 142.426.897 194.932.014Ticari Alacaklar7 665.458.102 379.256.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 405.981.682 251.400.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 259.476.420 127.855.847Diğer Alacaklar9 60.424.019 34.063.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 60.424.019 34.063.057Stoklar10 337.566.754 184.989.709Peşin Ödenmiş Giderler12 27.300.444 15.849.381Diğer Dönen Varlıklar28 25.129.738 1.847.430ARA TOPLAM1.258.305.954 810.937.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.258.305.954 810.937.923DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 1.128.672 377.998İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.128.672 377.998Maddi Duran Varlıklar14 252.730.363 191.843.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.809.283 8.467.090Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.809.283 8.467.090Peşin Ödenmiş Giderler12 85.841 85.188Ertelenmiş Vergi Varlığı40 43.942.389 31.166.128TOPLAM DURAN VARLIKLAR308.712.548 231.956.180TOPLAM VARLIKLAR1.567.018.502 1.042.894.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 136.333.157 13.470.775Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 3.732.490 1.928.558Ticari Borçlar7 481.066.654 300.341.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 132.950 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 480.933.704 300.341.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 15.281.879 6.987.763Diğer Borçlar9 106.077.569 3.421.216İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 103.242.263 411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.835.306 3.420.805Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 16.419.571 8.281.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 26.724.764 32.109.335Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 8.751.101 25 5.835.559 4.511.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 6.254.292 2.115.163ARA TOPLAM800.641.477 374.874.956TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER800.641.477 374.874.956UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.762.478 2.536.673Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.000.231 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 68.055.163 52.174.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 68.055.163 52.174.776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.817.872 54.711.449TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.739.606 161.181.433Net Dönem Karı veya Zararı41 279.374.525 262.662.670TOPLAM ÖZKAYNAKLAR692.559.153 613.307.698TOPLAM KAYNAKLAR1.567.018.502 1.042.894.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.115.736.925 427.307.357 681.053.901 257.626.991Satışların Maliyeti31 -738.627.121 -275.944.767 -449.959.697 -157.267.462TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)377.109.804 151.362.590 231.094.204 100.359.529BRÜT KAR (ZARAR)377.109.804 151.362.590 231.094.204 100.359.529Genel Yönetim Giderleri33 -45.167.661 -25.076.708 -24.234.597 -12.972.639Pazarlama Giderleri33 -54.966.198 -22.383.946 -34.409.943 -13.178.673Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -4.430.351 -2.913.661 -2.431.077 -1.435.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 154.709.559 41.780.013 80.499.652 13.060.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -118.278.852 -34.392.341 -58.113.006 -15.665.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)308.976.301 108.375.947 192.405.233 70.167.889Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 633.516 219.728 -148.886 147.245Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.281.019 -589.741 -2.272.062 -190.357FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)306.328.798 108.005.934 189.984.285 70.124.777Finansman Gelirleri37 26.669.880 17.768.450 8.411.259 5.464.827Finansman Giderleri37 -15.039.283 -8.040.359 -10.902.964 -5.338.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)317.959.395 117.734.025 187.492.580 70.251.569Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.584.870 -24.127.112 -17.446.817 -19.497.329Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -50.368.389 -24.622.468 -26.085.775 -15.700.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 11.783.519 495.356 8.638.958 -3.796.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240DÖNEM KARI (ZARARI)279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,03725000 0,01248100 0,02267300 0,00676700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -3.323.528 -522.506 4.117.223 1.915.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -4.316.270 -696.675 5.347.043 2.554.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler992.742 174.169 -1.229.820 -638.639Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 992.742 174.169 -1.229.820 -638.639Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.323.528 -522.506 4.117.223 1.915.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)276.050.997 93.084.407 174.162.986 52.670.157Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları276.050.997 93.084.407 174.162.986 52.670.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053088BIST