***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:28
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -522.506 93.606.913 93.084.407 93.084.407
Dönem Karı (Zararı)
29 93.606.913 93.606.913 93.606.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -522.506 -522.506 -522.506
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
12 34.794.331 8.119.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.062.576 -7.488.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -36.859.944 946.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -38.202.632 -8.434.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.036.642 57.716.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.265.140 -21.206.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.151.836 478.450
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.151.836 478.450
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.416.976 -21.684.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -76.708.072 -17.681.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.708.904 -4.003.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.276.619 -69.023.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 116.167.009 6.824.180
Kredilerden Nakit Girişleri
47 116.167.009 6.824.180
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 1.355.915 906.696
Ödenen Temettüler
29 -196.799.543 -76.753.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.505.117 -32.512.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.505.117 -32.512.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.932.014 101.901.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
142.426.897 69.388.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 142.426.897 194.932.014
Ticari Alacaklar
7 665.458.102 379.256.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 405.981.682 251.400.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 259.476.420 127.855.847
Diğer Alacaklar
9 60.424.019 34.063.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.424.019 34.063.057
Stoklar
10 337.566.754 184.989.709
Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.300.444 15.849.381
Diğer Dönen Varlıklar
28 25.129.738 1.847.430
ARA TOPLAM
1.258.305.954 810.937.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.258.305.954 810.937.923
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 1.128.672 377.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.128.672 377.998
Maddi Duran Varlıklar
14 252.730.363 191.843.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.809.283 8.467.090
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.809.283 8.467.090
Peşin Ödenmiş Giderler
12 85.841 85.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 43.942.389 31.166.128
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.712.548 231.956.180
TOPLAM VARLIKLAR
1.567.018.502 1.042.894.103
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 136.333.157 13.470.775
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 3.732.490 1.928.558
Ticari Borçlar
7 481.066.654 300.341.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 132.950 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 480.933.704 300.341.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 15.281.879 6.987.763
Diğer Borçlar
9 106.077.569 3.421.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 103.242.263 411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.835.306 3.420.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.419.571 8.281.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 26.724.764 32.109.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 8.751.101 25 5.835.559 4.511.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 6.254.292 2.115.163
ARA TOPLAM
800.641.477 374.874.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
800.641.477 374.874.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.762.478 2.536.673
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.000.231 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 68.055.163 52.174.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 68.055.163 52.174.776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.817.872 54.711.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.739.606 161.181.433
Net Dönem Karı veya Zararı
41 279.374.525 262.662.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
692.559.153 613.307.698
TOPLAM KAYNAKLAR
1.567.018.502 1.042.894.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.115.736.925 427.307.357 681.053.901 257.626.991
Satışların Maliyeti
31 -738.627.121 -275.944.767 -449.959.697 -157.267.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
377.109.804 151.362.590 231.094.204 100.359.529
BRÜT KAR (ZARAR)
377.109.804 151.362.590 231.094.204 100.359.529
Genel Yönetim Giderleri
33 -45.167.661 -25.076.708 -24.234.597 -12.972.639
Pazarlama Giderleri
33 -54.966.198 -22.383.946 -34.409.943 -13.178.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -4.430.351 -2.913.661 -2.431.077 -1.435.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 154.709.559 41.780.013 80.499.652 13.060.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -118.278.852 -34.392.341 -58.113.006 -15.665.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
308.976.301 108.375.947 192.405.233 70.167.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 633.516 219.728 -148.886 147.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.281.019 -589.741 -2.272.062 -190.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
306.328.798 108.005.934 189.984.285 70.124.777
Finansman Gelirleri
37 26.669.880 17.768.450 8.411.259 5.464.827
Finansman Giderleri
37 -15.039.283 -8.040.359 -10.902.964 -5.338.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
317.959.395 117.734.025 187.492.580 70.251.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.584.870 -24.127.112 -17.446.817 -19.497.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -50.368.389 -24.622.468 -26.085.775 -15.700.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 11.783.519 495.356 8.638.958 -3.796.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
279.374.525 93.606.913 170.045.763 50.754.240
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,03725000 0,01248100 0,02267300 0,00676700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -3.323.528 -522.506 4.117.223 1.915.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -4.316.270 -696.675 5.347.043 2.554.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
992.742 174.169 -1.229.820 -638.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 992.742 174.169 -1.229.820 -638.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.323.528 -522.506 4.117.223 1.915.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.050.997 93.084.407 174.162.986 52.670.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
276.050.997 93.084.407 174.162.986 52.670.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053088
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