***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.041.559 132.144.879 133.186.438 133.186.438Dönem Karı (Zararı)29 132.144.879 132.144.879 132.144.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.041.559 1.041.559 1.041.559Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 13.487.715 34.145.342 161.181.433 132.144.879 476.575.972 476.575.972Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 19.701.650 34.145.342 161.181.433 262.662.670 613.307.698 613.307.698Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 19.304.955 243.357.715 -262.662.670 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.091.886 340.019.076 338.927.190 338.927.190Dönem Karı (Zararı)29 340.019.076 340.019.076 340.019.076Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.091.886 -1.091.886 -1.091.886Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları29 -196.799.543 -196.799.543 -196.799.543Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 18.609.764 53.450.297 207.739.606 340.019.076 755.435.346 755.435.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.979.004 94.289.617Dönem Karı (Zararı)340.019.076 132.144.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler105.747.840 66.475.431Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 23.436.880 18.058.761Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler395 -607Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 395 -607Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.704.305 15.491.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 19.365.056 12.368.133Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -813.725 -105.115Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.346 -2.496Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 189.860 134.208Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 -33.540 3.096.502Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.320.225 456.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -4.091.641 -344.385Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 6.411.866 801.222Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 52.915.302 35.484.976Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-119.130 -289.124Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -119.130 -289.124Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.489.863 -2.726.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-383.787.912 -104.330.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -116.795.678 -106.041.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 42.181.472 -64.741.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -158.977.150 -41.300.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -12.122.357 -5.024.811İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -66.286 -23.902İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.056.071 -5.000.909Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -408.387.964 -38.563.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 8.021.854 -7.628.167Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 260.710.166 66.263.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 260.710.166 66.336.030Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 21.981.195 2.659.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 3.301.745 -102.207İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 20 175İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.301.725 -102.382Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 18.703.451 7.227.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-159.200.324 -23.120.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -100.415.472 -1.364.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -58.784.852 -21.755.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.979.004 94.289.617YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-93.318.191 -26.964.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.353.584 608.959Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.353.584 608.959Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.671.775 -27.573.127Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -89.104.838 -23.236.253Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.566.937 -4.336.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.069.259 -68.963.082Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 144.368.136 7.473.425Kredilerden Nakit Girişleri47 144.368.136 7.473.425Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 1.362.148 317.484Ödenen Temettüler29 -196.799.543 -76.753.991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.408.446 -1.637.633Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.408.446 -1.637.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.932.014 101.901.310DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.523.568 100.263.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 112.523.568 194.932.014Ticari Alacaklar7 497.374.051 379.256.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 208.106.906 251.400.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 289.267.145 127.855.847Diğer Alacaklar9 41.332.070 34.063.057İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 66.286 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 41.265.784 34.063.057Stoklar10 573.484.005 184.989.709Peşin Ödenmiş Giderler12 28.315.177 15.849.381Diğer Dönen Varlıklar28 68.799.859 1.847.430ARA TOPLAM1.321.828.730 810.937.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.321.828.730 810.937.923DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 5.231.342 377.998İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.231.342 377.998Maddi Duran Varlıklar14 256.889.964 191.843.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.471.121 8.467.090Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.471.121 8.467.090Peşin Ödenmiş Giderler12 87.699 85.188Ertelenmiş Vergi Varlığı40 48.443.975 31.166.128TOPLAM DURAN VARLIKLAR321.140.101 231.956.180TOPLAM VARLIKLAR1.642.968.831 1.042.894.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 166.730.945 13.470.775Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 3.176.765 1.928.558Ticari Borçlar7 562.357.560 300.341.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 562.357.560 300.341.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 30.060.844 6.987.763Diğer Borçlar9 6.749.600 3.421.216İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 431 411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.749.169 3.420.805Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.670.672 8.281.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 19.462.252 32.109.335Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 11.127.738 6.219.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 2.897.650 1.707.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 8.230.088 4.511.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 3.455.107 2.115.163ARA TOPLAM813.791.483 374.874.956TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER813.791.483 374.874.956UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.617.449 2.536.673Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.000.231 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 67.124.322 52.174.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 67.124.322 52.174.776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.742.002 54.711.449TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER887.533.485 429.586.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar755.435.346 613.307.698Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 18.609.764 19.701.650Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 18.609.764 19.701.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 18.609.764 19.701.650Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 53.450.297 34.145.342Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 207.739.606 161.181.433Net Dönem Karı veya Zararı41 340.019.076 262.662.670TOPLAM ÖZKAYNAKLAR755.435.346 613.307.698TOPLAM KAYNAKLAR1.642.968.831 1.042.894.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.697.458.530 677.582.178 581.721.605 250.274.821Satışların Maliyeti31 -1.145.336.336 -447.399.899 -406.709.215 -171.455.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)552.122.194 230.182.279 175.012.390 78.819.689BRÜT KAR (ZARAR)552.122.194 230.182.279 175.012.390 78.819.689Genel Yönetim Giderleri33 -83.826.531 -41.610.393 -38.658.870 -16.533.685Pazarlama Giderleri33 -80.375.957 -37.004.264 -25.409.759 -14.620.318Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -7.851.066 -4.376.348 -3.420.715 -1.462.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 187.478.933 60.314.893 32.769.374 18.534.880Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -174.620.297 -49.730.681 -56.341.445 -15.338.340ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)392.927.276 157.775.486 83.950.975 49.399.539Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 772.316 326.470 138.800 106.742Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.982.845 -529.418 -701.826 60.323FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)389.716.747 157.572.538 83.387.949 49.566.604Finansman Gelirleri37 32.682.457 21.858.071 6.012.577 4.089.621Finansman Giderleri37 -29.464.826 -11.800.754 -14.425.543 -3.760.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)392.934.378 167.629.855 74.974.983 49.895.830Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-52.915.302 -35.484.976 -14.330.432 -11.357.864Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -69.867.001 -37.167.996 -19.498.612 -12.545.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 16.951.699 1.683.020 5.168.180 1.187.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966DÖNEM KARI (ZARARI)340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,04533600 0,01761900 0,00808600 0,00513800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 -1.091.886 1.041.559 2.231.642 1.564.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.418.034 1.388.745 2.898.236 2.085.420Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler326.148 -347.186 -666.594 -521.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 326.148 -347.186 -666.594 -521.355Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.091.886 1.041.559 2.231.642 1.564.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)338.927.190 133.186.438 62.876.193 40.102.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları338.927.190 133.186.438 62.876.193 40.102.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075020BIST