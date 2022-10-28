***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 13:09
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.041.559 132.144.879 133.186.438 133.186.438
Dönem Karı (Zararı)
29 132.144.879 132.144.879 132.144.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.041.559 1.041.559 1.041.559
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 13.487.715 34.145.342 161.181.433 132.144.879 476.575.972 476.575.972
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 19.701.650 34.145.342 161.181.433 262.662.670 613.307.698 613.307.698
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 19.304.955 243.357.715 -262.662.670 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.091.886 340.019.076 338.927.190 338.927.190
Dönem Karı (Zararı)
29 340.019.076 340.019.076 340.019.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.091.886 -1.091.886 -1.091.886
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -196.799.543 -196.799.543 -196.799.543
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 18.609.764 53.450.297 207.739.606 340.019.076 755.435.346 755.435.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.979.004 94.289.617
Dönem Karı (Zararı)
340.019.076 132.144.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.747.840 66.475.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 23.436.880 18.058.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
395 -607
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 395 -607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.704.305 15.491.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 19.365.056 12.368.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -813.725 -105.115
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.346 -2.496
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 189.860 134.208
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 -33.540 3.096.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.320.225 456.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -4.091.641 -344.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 6.411.866 801.222
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 52.915.302 35.484.976
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-119.130 -289.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -119.130 -289.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.489.863 -2.726.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-383.787.912 -104.330.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -116.795.678 -106.041.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 42.181.472 -64.741.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -158.977.150 -41.300.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.122.357 -5.024.811
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -66.286 -23.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.056.071 -5.000.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -408.387.964 -38.563.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 8.021.854 -7.628.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 260.710.166 66.263.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 260.710.166 66.336.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 21.981.195 2.659.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.301.745 -102.207
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20 175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.301.725 -102.382
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 18.703.451 7.227.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.200.324 -23.120.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -100.415.472 -1.364.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -58.784.852 -21.755.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.979.004 94.289.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.318.191 -26.964.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.353.584 608.959
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.353.584 608.959
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.671.775 -27.573.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -89.104.838 -23.236.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.566.937 -4.336.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.069.259 -68.963.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 144.368.136 7.473.425
Kredilerden Nakit Girişleri
47 144.368.136 7.473.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 1.362.148 317.484
Ödenen Temettüler
29 -196.799.543 -76.753.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.408.446 -1.637.633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.408.446 -1.637.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.932.014 101.901.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.523.568 100.263.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 112.523.568 194.932.014
Ticari Alacaklar
7 497.374.051 379.256.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 208.106.906 251.400.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 289.267.145 127.855.847
Diğer Alacaklar
9 41.332.070 34.063.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 66.286 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.265.784 34.063.057
Stoklar
10 573.484.005 184.989.709
Peşin Ödenmiş Giderler
12 28.315.177 15.849.381
Diğer Dönen Varlıklar
28 68.799.859 1.847.430
ARA TOPLAM
1.321.828.730 810.937.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.321.828.730 810.937.923
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 5.231.342 377.998
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.231.342 377.998
Maddi Duran Varlıklar
14 256.889.964 191.843.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.471.121 8.467.090
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.471.121 8.467.090
Peşin Ödenmiş Giderler
12 87.699 85.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 48.443.975 31.166.128
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
321.140.101 231.956.180
TOPLAM VARLIKLAR
1.642.968.831 1.042.894.103
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 166.730.945 13.470.775
Diğer Finansal Yükümlülükler
20-47 3.176.765 1.928.558
Ticari Borçlar
7 562.357.560 300.341.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 562.357.560 300.341.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 30.060.844 6.987.763
Diğer Borçlar
9 6.749.600 3.421.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 431 411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.749.169 3.420.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.670.672 8.281.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 19.462.252 32.109.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 11.127.738 6.219.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.897.650 1.707.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.230.088 4.511.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 3.455.107 2.115.163
ARA TOPLAM
813.791.483 374.874.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
813.791.483 374.874.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.617.449 2.536.673
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.000.231 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 67.124.322 52.174.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 67.124.322 52.174.776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.742.002 54.711.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
887.533.485 429.586.405
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
755.435.346 613.307.698
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 18.609.764 19.701.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 18.609.764 19.701.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 18.609.764 19.701.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 53.450.297 34.145.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 207.739.606 161.181.433
Net Dönem Karı veya Zararı
41 340.019.076 262.662.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
755.435.346 613.307.698
TOPLAM KAYNAKLAR
1.642.968.831 1.042.894.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.697.458.530 677.582.178 581.721.605 250.274.821
Satışların Maliyeti
31 -1.145.336.336 -447.399.899 -406.709.215 -171.455.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
552.122.194 230.182.279 175.012.390 78.819.689
BRÜT KAR (ZARAR)
552.122.194 230.182.279 175.012.390 78.819.689
Genel Yönetim Giderleri
33 -83.826.531 -41.610.393 -38.658.870 -16.533.685
Pazarlama Giderleri
33 -80.375.957 -37.004.264 -25.409.759 -14.620.318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -7.851.066 -4.376.348 -3.420.715 -1.462.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 187.478.933 60.314.893 32.769.374 18.534.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -174.620.297 -49.730.681 -56.341.445 -15.338.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
392.927.276 157.775.486 83.950.975 49.399.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 772.316 326.470 138.800 106.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.982.845 -529.418 -701.826 60.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
389.716.747 157.572.538 83.387.949 49.566.604
Finansman Gelirleri
37 32.682.457 21.858.071 6.012.577 4.089.621
Finansman Giderleri
37 -29.464.826 -11.800.754 -14.425.543 -3.760.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
392.934.378 167.629.855 74.974.983 49.895.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.915.302 -35.484.976 -14.330.432 -11.357.864
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -69.867.001 -37.167.996 -19.498.612 -12.545.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 16.951.699 1.683.020 5.168.180 1.187.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
340.019.076 132.144.879 60.644.551 38.537.966
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,04533600 0,01761900 0,00808600 0,00513800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -1.091.886 1.041.559 2.231.642 1.564.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.418.034 1.388.745 2.898.236 2.085.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
326.148 -347.186 -666.594 -521.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 326.148 -347.186 -666.594 -521.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.091.886 1.041.559 2.231.642 1.564.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
338.927.190 133.186.438 62.876.193 40.102.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
338.927.190 133.186.438 62.876.193 40.102.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075020
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