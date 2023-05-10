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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2023 19:11
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 10.05.2023
Genel Kurul Tarihi 09.06.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanın 3.000.000.000,-TL(Üçmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150025


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Cumhuriyet 9.333 9.474 71,00  
Tam 9.306 9.548 96,19  
Yarım 4.556 4.724 65,00  
Çeyrek 2.271 2.355 33,00  
Gümüş.Ons 25,38 25,40 -0,23  
Gümüş Gr. 15,92 15,94 -0,15  
B. Petrol 76,89 76,89 -0,55  
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