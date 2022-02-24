***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKemalpaşa Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 IV.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi24/02/2022AçıklamalarŞİrketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu , geçici vergi beyannamesi ekinde Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup , Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004073BIST