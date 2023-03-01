***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı verileri ışığında 2023 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü dikkate alınarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirket Ege Seramik America INC.'e yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının, % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüştür.Ayrıca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında Ege Seramik America INC.'e yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir.Bu kapsamda ilişkili taraflarla 2022 yılında yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu, 2023 ‘de de aynı hususa dikkat edeceğimizi teyit ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118607BIST