***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2022 17:20
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Ek Açıklamalar
07.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16922 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.Bundan sonraki süreçte Esas Sözleşme tadiline ilişkin izin alabilmek amacıyla T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN BAŞVURU ONAYI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000678
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
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|Önceki Kapanış
|: 2.043
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2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0274
|Açılış
|: 13,5450
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,5799
En Düşük
13,4999
18:0515,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 15,4200
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,5383
En Düşük
15,4233
18:05798,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,56
|Açılış
|: 798,68
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|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5029
|13,5137
|% -0,20
|
|Euro
|15,4959
|15,5195
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3442
|18,4362
|% 0,39
|
|Frank
|14,5705
|14,6582
|% -0,15
|
|Riyal
|3,5903
|3,6083
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,02
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,11
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,09
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|1,26
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Seans Raporu
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Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
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