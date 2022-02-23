***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 17:27
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzaltılmasına İlişkin T.C.Ticaret Bakanlığı Başvuru Sonucu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Ek Açıklamalar
07.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığ'ndan da izin alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003780
BIST
17:412.024
En Yüksek
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|: 2.034
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2.043
En Düşük
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17:4113,8576
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17:4115,7391
En Yüksek
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17:41847,90
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 843,64
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848,80
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:41
|HUNER
|2,42
|9.584.621
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.278.026
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.331.168
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.329.886
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|190.482.410
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|28,86
|28.897.429
|% -8,73
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|THYAO
|28,38
|2.798.960.253
|% -1,73
|
|SISE
|12,91
|895.899.207
|% -0,46
|
|PETKM
|8,15
|781.864.108
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|ODAS
|1,41
|324.451.614
|% 3,68
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,95
|533.198.446
|% -1,00
|
|KARSN
|4,14
|471.379.065
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8517
|13,8576
|% 0,40
|
|Euro
|15,7086
|15,7391
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,7819
|18,8761
|% 0,47
|
|Frank
|15,0595
|15,1502
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6844
|3,7029
|% 0,43
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,01
|
|Altın Gr.
|848
|848
|4,43
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,11
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|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,02
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