***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2022 17:26
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadiline ilişkin Genel Kurul onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi tadili,onaylanmış olup, onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014098
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 2.213
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|Önceki Kapanış
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2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6633
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0516,3608
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|Açılış
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913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
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|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
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|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
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|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
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|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
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|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
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|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
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|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6516
|14,6633
|% 0,62
|
|Euro
|16,3451
|16,3608
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2055
|19,3018
|% 0,96
|
|Frank
|15,8181
|15,9134
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|13,99
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,20
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|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,14
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|B. Petrol
|110
|110
|2,67
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Seans Raporu
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