***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadiline ilişkin Genel Kurul Onayının Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 29.04.2022Ek Açıklamalar2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, 29.04.2022 tarihi itibari ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026558BIST