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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 12:53
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadiline ilişkin Genel Kurul Onayının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.04.2022

Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, 29.04.2022 tarihi itibari ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026558


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