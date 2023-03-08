***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2023 18:30
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımı konulu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği için izin verilmesi talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121854
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0268
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.105,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
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1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9404
|18,9450
|% 0,13
|
|Euro
|19,9791
|19,9869
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,3613
|22,4734
|% 0,24
|
|Frank
|20,0505
|20,1712
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0302
|5,0554
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,40
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.530
|7.598
|15,00
|
|Yarım
|3.679
|3.718
|7,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,62
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