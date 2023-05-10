***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımı konulu Esas Sözleşme değişikliği hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.02.2023 ve 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında karara bağlanan sermaye artırımı ile mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000.-TL'na (Üçmilyar Türk Lirası) yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi ile Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı mevcut 6 ncı maddesinde yer alan pay devirlerine ilişkin hükümlerin 7 nci maddenin başlığı "Pay Devirleri" şeklinde değiştirilmek suretiyle bu maddeye taşınmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onay alınması kaydıyla Genel Kurula sunulacaktır. Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metni, Genel Kurul toplantı gündeminin 16 ıncı maddesinde görüşülecektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 ES Tadil Metni 2023 için.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150049BIST