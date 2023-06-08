***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Ticaret Bakanlığı Tarafından İzin VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.06.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru, Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve 86149980 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olduğundan, söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157110BIST