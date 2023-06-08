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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2023 11:10
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Ticaret Bakanlığı Tarafından İzin Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru, Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve 86149980 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olduğundan, söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGE SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157110


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Tam 9.779 10.046 611,62  
Yarım 4.802 4.901 32,00  
Çeyrek 2.394 2.447 13,00  
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