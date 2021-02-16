***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 13:55
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ege Seramik, seramik sektöründe üretici olarak bir ilki daha gerçekleştirmiş, ürünlerini günümüz pazarlama trendlerine uygun şekilde online olarak ulaşabilir hale getirmiştir. "Seramikte Moda Şimdi Online Satışta" sloganı ile www.egeseramikshop.com adresinde e-ticaret satışlarına başlanmıştır.
Zengin ürün portföyünün yer aldığı e-ticaret sitesinde, Türkiye'nin her yerinden 7/24 seramik satın almak mümkün hale gelmiştir. Şirketimiz daha önce "EGE SERAMİK" mobil aplikasyonu ile e-ticaret satışlarına başlamıştı. Teknolojiye yapılan yatırımlarla, www.egeseramikshop.com online satış sitesiyle dijital kanallarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
Yaşam alanlarını seramik ile güzelleştirmek isteyen herkes www.egeseramikshop.com adresine girerek, salon, mutfak, banyo ve dış mekanlar için beğendikleri seramiklerin siparişini Ege Seramik güvencesiyle kolayca verebilir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909905
BIST
14:041.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:046,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0546
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9067
14:048,4110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:04405,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,73
|Açılış
|: 405,51
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.811.037
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|122.938.725
|% 9,95
|
|ISKPL
|38,66
|35.278.223
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,30
|1.579.169.134
|% 1,08
|
|GUBRF
|78,80
|1.063.655.393
|% 7,72
|
|SASA
|40,64
|952.090.392
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,31
|717.371.249
|% 5,74
|
|SKBNK
|1,57
|683.842.589
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|249.150.837
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|341.397.967
|% 0,34
|
|PETKM
|5,19
|502.796.371
|% 1,17
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9071
|6,9096
|% -0,78
|
|Euro
|8,4055
|8,4110
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6106
|9,6588
|% -0,45
|
|Frank
|7,7615
|7,8083
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8388
|1,8481
|% -0,66
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,57
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.685
|2.753
|-12,22
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,91
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,17
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:17TMPOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 533 adet işlem
-
14:16DNISI
Yüzde 7.81 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 394, 675 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, ARCLK
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 380
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, VAKFN, IDEAS, SAYAS, BALAT, UFUK, OSTIM, NUHCM