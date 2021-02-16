***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ege Seramik, seramik sektöründe üretici olarak bir ilki daha gerçekleştirmiş, ürünlerini günümüz pazarlama trendlerine uygun şekilde online olarak ulaşabilir hale getirmiştir. "Seramikte Moda Şimdi Online Satışta" sloganı ile www.egeseramikshop.com adresinde e-ticaret satışlarına başlanmıştır.Zengin ürün portföyünün yer aldığı e-ticaret sitesinde, Türkiye'nin her yerinden 7/24 seramik satın almak mümkün hale gelmiştir. Şirketimiz daha önce "EGE SERAMİK" mobil aplikasyonu ile e-ticaret satışlarına başlamıştı. Teknolojiye yapılan yatırımlarla, www.egeseramikshop.com online satış sitesiyle dijital kanallarına bir yenisini daha eklemiş oldu.Yaşam alanlarını seramik ile güzelleştirmek isteyen herkes www.egeseramikshop.com adresine girerek, salon, mutfak, banyo ve dış mekanlar için beğendikleri seramiklerin siparişini Ege Seramik güvencesiyle kolayca verebilir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909905BIST