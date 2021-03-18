***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 18:08
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege Seramik, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirmede 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda "Üretim ve Yatırımda Birinci" lik ödülleri ve plaket almış bulunmaktadır.
Şirketimizin Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine sağlamış olduğu katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden kıvanç ve gurur duyduğumuzu, faaliyetlerimizi azimle ve kararlılıkla sürdüreceğimizi, hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919082
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.575
En Düşük
1.548
18:057,3054
En Yüksek
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|: -2,53%
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|Açılış
|: 7,3800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5100
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7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7278
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0489
En Düşük
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18:05406,51
En Yüksek
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|: -3,34%
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|Açılış
|: 406,63
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2995
|7,3054
|% -2,53
|
|Euro
|8,7185
|8,7278
|% -2,92
|
|Sterlin
|10,1412
|10,1921
|% -2,80
|
|Frank
|7,8293
|7,8765
|% -3,22
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,46
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|-3,46
|