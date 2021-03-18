***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Seramik, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirmede 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda "Üretim ve Yatırımda Birinci" lik ödülleri ve plaket almış bulunmaktadır.Şirketimizin Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine sağlamış olduğu katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden kıvanç ve gurur duyduğumuzu, faaliyetlerimizi azimle ve kararlılıkla sürdüreceğimizi, hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919082BIST