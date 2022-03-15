***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 09:50
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne uyum kapsamında, Uluslararası Gözetim ve Denetim şirketi DQS GmbH tarafından 08 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, 09 Mart 2025 tarihlerine kadar 3 yıl geçerli olacak, "ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası" almaya hak kazanmıştır.
Küresel enerji yönetim sistemleri standardı olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Sertifikası, enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları belirleyerek, Şirketlerin enerji kullanımlarını kavramalarına, çevresel etkilerin azaltılmasında alacakları kararlara yön vermelerine ve bunun sonucunda yapılacak iyileştirmelerin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.Bu şekilde, Şİrketimiz enerji konusundaki duyarlılığını da ortaya koymaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010489
BIST
10:092.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.087
10:0914,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:0916,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1363
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3292
En Düşük
16,1706
10:09918,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,02
|Açılış
|: 918,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler10:07
|GZNMI
|24,64
|36.489.817
|% 9,41
|
|RAYSG
|12,85
|1.079.620
|% 9,08
|
|MEPET
|2,70
|3.962.342
|% 6,30
|
|TSPOR
|5,53
|55.537.219
|% 6,14
|
|AYEN
|9,63
|7.866.602
|% 6,06
|
|GRSEL
|9,25
|19.201.361
|% -6,28
|
|KRSTL
|5,81
|10.411.492
|% -6,14
|
|KRVGD
|9,47
|11.601.149
|% -4,05
|
|MZHLD
|29,68
|12.187
|% -2,62
|
|SELVA
|18,42
|2.145.044
|% -2,54
|
|FROTO
|269,80
|210.240.262
|% 0,60
|
|GARAN
|11,89
|162.071.786
|% 0,25
|
|PETKM
|8,50
|132.837.833
|% 0,83
|
|THYAO
|26,68
|115.371.987
|% 0,23
|
|KRDMD
|14,79
|97.258.709
|% 0,07
|
|PETKM
|8,50
|132.837.833
|% 0,83
|
|GARAN
|11,89
|162.071.786
|% 0,25
|
|YKBNK
|3,76
|38.783.991
|% 0,27
|
|TSPOR
|5,53
|55.537.219
|% 6,14
|
|ODAS
|1,56
|15.223.329
|% 1,30
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7932
|14,8123
|% 0,22
|
|Euro
|16,2789
|16,3170
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,2436
|19,3401
|% 0,37
|
|Frank
|15,6824
|15,7769
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9355
|3,9552
|% 0,11
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,98
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,31
|
Seans Raporu
10:07
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866