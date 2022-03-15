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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2022 09:50
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne uyum kapsamında, Uluslararası Gözetim ve Denetim şirketi DQS GmbH tarafından 08 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, 09 Mart 2025 tarihlerine kadar 3 yıl geçerli olacak, "ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası" almaya hak kazanmıştır.
Küresel enerji yönetim sistemleri standardı olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Sertifikası, enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları belirleyerek, Şirketlerin  enerji kullanımlarını kavramalarına, çevresel etkilerin azaltılmasında alacakları kararlara yön vermelerine ve bunun sonucunda yapılacak iyileştirmelerin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.Bu şekilde, Şİrketimiz  enerji konusundaki duyarlılığını da ortaya koymaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010489


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