***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne uyum kapsamında, Uluslararası Gözetim ve Denetim şirketi DQS GmbH tarafından 08 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, 09 Mart 2025 tarihlerine kadar 3 yıl geçerli olacak, "ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası" almaya hak kazanmıştır.Küresel enerji yönetim sistemleri standardı olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Sertifikası, enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları belirleyerek, Şirketlerin enerji kullanımlarını kavramalarına, çevresel etkilerin azaltılmasında alacakları kararlara yön vermelerine ve bunun sonucunda yapılacak iyileştirmelerin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.Bu şekilde, Şİrketimiz enerji konusundaki duyarlılığını da ortaya koymaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010489BIST