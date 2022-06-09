***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 17:11
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ege Seramik Yine Türkiye'nin En Değerli 100 Markası Arasında!
Brand Finance tarafından, ISO10668 standartı doğrultusunda 16 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırması yayınlandı. Ege Seramik, tekrar Türkiyenin en değerli markaları" listesinde seramik sektörünün tek markası olarak yerini almıştır.
2021 yılı zorlu pandemi koşulları ile küresel ekonomik krizin zorlayıcı etkilerine karşın Şirketimiz Ege Seramik'in isabetli şirket stratejileri ve hızlı karar kabiliyeti sayesinde, bu zorlu süreçlerin başarı ile tamamlandığı, yayınlanan güzel sonuçla bir kez daha ispatlanmıştır.
Markamızı büyüten ve geliştiren, sektöründe fark yaratmasını sağlayan siz değerli Ortaklarımıza, tüm Yöneticilerimize ve Çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036521
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|RYSAS
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|19,65
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|FONET
|13,07
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|FLAP
|4,32
|95.625.298
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|TSGYO
|6,75
|51.956.664
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|OYYAT
|68,85
|93.243.625
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|ULUUN
|20,08
|38.446.277
|% -9,96
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|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
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|PENTA
|403,80
|34.183.314
|% -8,14
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|THYAO
|47,24
|7.149.440.933
|% 1,11
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|SISE
|22,66
|3.113.321.668
|% 3,66
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|SASA
|43,36
|2.220.028.807
|% 1,26
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|SAHOL
|19,72
|1.773.839.715
|% -0,70
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|TOASO
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|1.398.926.467
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|672.179.404
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|DOHOL
|4,03
|863.746.994
|% 1,51
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|SEGYO
|1,20
|250.026.389
|% -4,76
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|YKBNK
|4,62
|889.677.212
|% 0,87
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|ODAS
|2,94
|513.474.161
|% 2,44
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|17:29
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,2265
|17,2353
|% 0,64
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|18,4821
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5281
|21,6361
|% 0,57
|
|Frank
|17,5871
|17,6930
|% 0,88
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|Riyal
|4,5793
|4,6023
|% 0,60
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|17:29
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-12,93
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|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,63
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|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-10,00
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|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
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|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
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|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
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|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,46
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|12,06
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