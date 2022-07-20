***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre üretimden satışlar kriterine göre Şirketimiz, en büyük 2. 500 sanayi kuruluşu içinde 1. olarak yerini aldı. Yapılan açıklama kapsamında- Çalışan Sayısı Sıralamasında 33.- İhracat Sıralamasında 22.- Özkaynak Sıralamasında 68.- Brüt Katma Değer Sıralamasında 16.- FAVÖK/EBITDA Sıralamasında 29.- Aktif Toplam Büyüklüğü Sıralamasında 103.- Net Satışlar Sıralamasında 37.- Vergi Öncesi Kar / Zarar Sıralamasında 19.oldu. Söz konusu açıklamaya, https://www.iso500.org.tr/ege-seramik-san-ve-tic-as?yil=2021&birinci500=2 internet adresinden ulaşılabilmektedir.Şirketimiz aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeye, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu değerli sonucu paylaşmaktan gurur duyar, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046945BIST