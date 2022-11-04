***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.11.2022 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca1- 03.11.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Göksen YEDİGÜLLER'in istifasının kabulüne,2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un onayına arz edilmek üzere Sayın Siamak JALİLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,3- İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Enver SEVER'in Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076766BIST