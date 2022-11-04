***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 14:33
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.11.2022 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca
1- 03.11.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Göksen YEDİGÜLLER'in istifasının kabulüne,
2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un onayına arz edilmek üzere Sayın Siamak JALİLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
3- İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Enver SEVER'in Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076766
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