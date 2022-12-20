***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:36
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş.
- Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin, "2021 Yılı ihracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En Fazla ihracat Gerçekleştiren 3. Firma" ödülüne,
- Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirme neticesinde 2019 ve 2020 yıllarında "Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda Üretim ve Yatırımda Birinci" lik ödülüne,
layık görülmüş olup, ödüllerimiz 20 Aralık 2022 Salı günü (bugün) Şirketimize takdim edilmiştir.
Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödüllerimizden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088797
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6482
|18,6790
|% 0,14
|
|Euro
|19,8071
|19,8769
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6680
|22,7817
|% 0,13
|
|Frank
|20,0548
|20,1756
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.334
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.563
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,01
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|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
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Seans Raporu
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17:59TRCAS
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