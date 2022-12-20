***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş.- Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin, "2021 Yılı ihracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En Fazla ihracat Gerçekleştiren 3. Firma" ödülüne,- Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirme neticesinde 2019 ve 2020 yıllarında "Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda Üretim ve Yatırımda Birinci" lik ödülüne,layık görülmüş olup, ödüllerimiz 20 Aralık 2022 Salı günü (bugün) Şirketimize takdim edilmiştir.Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödüllerimizden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088797BIST