***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 14:12
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/12/2022 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş İşçi Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01/01/2023 – 31/12/2024 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi 03/02/2023 tarihinde (bugün) itibariyle taraflar arasında imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109404
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,2060
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3332
18:051.127,21
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -28,33
|Açılış
|: 1.127,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.126,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8074
|18,8270
|% 0,14
|
|Euro
|20,3626
|20,3794
|% -0,79
|
|Sterlin
|22,6724
|22,7861
|% -1,14
|
|Frank
|20,2706
|20,3927
|% -1,10
|
|Riyal
|4,9984
|5,0234
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-46,73
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|-28,11
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.696
|7.782
|-79,00
|
|Yarım
|3.760
|3.808
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.904
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|-0,65
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,89
|