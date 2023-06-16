***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 16:05
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brand Finance tarafından, 17 yıldır her sene gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırması sonuçlarına göre Ege Seramik, bir kere daha Türkiyenin en değerli markaları listesinde seramik sektörünün tek markası olarak yerini almıştır. 2022 yılı zorlu koşullarına rağmen Şirketimiz Ege Seramik'in isabetli şirket stratejileri ve hızlı karar kabiliyeti sayesinde, bu zorlu süreçlerin başarı ile tamamlandığı, yayınlanan güzel sonuçla bir kez daha ispatlanmıştır.
Markamızı büyüten ve geliştiren, sektöründe fark yaratmasını sağlayan Siz değerli Ortaklarımıza, tüm Yöneticilerimize ve Çalışanlarımıza teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159445
BIST
17:565.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,04
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5623,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0199
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5625,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0428
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:561.489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AVHOL
|66,55
|105.349.049
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.856.311
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.057.197
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.117.372
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,50
|7.780.181.339
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|EREGL
|36,84
|2.536.499.193
|% 0,66
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,23
|1.771.184.174
|% 0,84
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|KLGYO
|2,94
|328.924.920
|% 2,08
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem