***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 17:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, 5.ncisi düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde Şirketimiz Ege Seramik San . ve Tic. A.Ş.,"2022 Yılı İhracatın Şampiyonları- Seramik Kaplama Malzemeleri" sıralamasında "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 3. Firma" ödülüne layık görülmüştür. Ödülümüz 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 19:00'da İstanbul'da gerçekleştirilen tören ile Şirketimize takdim edilmiştir.
"Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödülümüzden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196691
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1187
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1697
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.671,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1005
|27,1135
|% 0,44
|
|Euro
|28,9100
|28,9351
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2364
|33,4030
|% 0,11
|
|Frank
|29,8898
|30,0698
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-12,96
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.046
|11.144
|-6,00
|
|Yarım
|5.540
|5.595
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.798
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,15
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO