***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, 5.ncisi düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde Şirketimiz Ege Seramik San . ve Tic. A.Ş.,"2022 Yılı İhracatın Şampiyonları- Seramik Kaplama Malzemeleri" sıralamasında "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 3. Firma" ödülüne layık görülmüştür. Ödülümüz 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 19:00'da İstanbul'da gerçekleştirilen tören ile Şirketimize takdim edilmiştir."Azim ve kararlılık" ile sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ile Türkiye Ekonomisine sağlamış olduğumuz katkılarımız sonucu layık görüldüğümüz ödülümüzden duyduğumuz sevincimizi Siz değerli ortaklarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196691BIST