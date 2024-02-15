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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2024 17:38
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı neticesinde 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle (bugün) Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Danışmanlığı  kadrosu  oluşturulmasına ve bu göreve,  Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding'in   iştiraki olan   Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan  Sn. Asım Bertuğ TABANLI'nın atanmasına karar verilmiştir.
    Sayın Asım Bertuğ TABANLI, profesyonel kariyerine  İbrahim Polat Holding iştiraki olan Ege Seramik'de 2000 yılında yurtiçi satış destek temsilcisi olarak başlamış  takiben sırasıyla ihracat satış-destek, satış-planlama, satış, üretim planlama, lojistik, muhasebe ve finansman bölümlerinde ve Holding'in diğer  yurtdışı iştiraklerinde  görev almış,  yurtdışı satış,lojistik ve tedarik süreçlerinde deneyim kazanmıştır.  2013 yılında, Satış ve Planlama Şefi olarak  Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş.  bünyesine katılmış, 2020 yılında Ege Vitrifiye Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş olup ihracat ve iç piyasada pazar payımızı arttıran satış stratejileri, yeni ürün geliştirmeleri ve fabrikanın yenilenmesi boyutunda, ilgili yatırım ve projeleri yönetmiş ve katkı sağlamıştır.
         Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249843


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