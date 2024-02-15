***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı neticesinde 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle (bugün) Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Danışmanlığı kadrosu oluşturulmasına ve bu göreve, Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding'in iştiraki olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Sn. Asım Bertuğ TABANLI'nın atanmasına karar verilmiştir.Sayın Asım Bertuğ TABANLI, profesyonel kariyerine İbrahim Polat Holding iştiraki olan Ege Seramik'de 2000 yılında yurtiçi satış destek temsilcisi olarak başlamış takiben sırasıyla ihracat satış-destek, satış-planlama, satış, üretim planlama, lojistik, muhasebe ve finansman bölümlerinde ve Holding'in diğer yurtdışı iştiraklerinde görev almış, yurtdışı satış,lojistik ve tedarik süreçlerinde deneyim kazanmıştır. 2013 yılında, Satış ve Planlama Şefi olarak Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. bünyesine katılmış, 2020 yılında Ege Vitrifiye Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş olup ihracat ve iç piyasada pazar payımızı arttıran satış stratejileri, yeni ürün geliştirmeleri ve fabrikanın yenilenmesi boyutunda, ilgili yatırım ve projeleri yönetmiş ve katkı sağlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249843BIST