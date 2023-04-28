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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2023 08:38
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 33,600 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 50,400 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 209.999.916,000 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 75.000.000 210.000.000,000 280,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 24.778.008
Emisyon Primi (TL) 35.838.595
Geçmiş Yıl Karları (TL) 149.383.397


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 74.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Şubat 2023 ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında alınan sermaye artırımı kararları çerçevesinde, sermaye artırımına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle 8 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvurunun olumlu karşılandığı SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı Bülteninden öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142582


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