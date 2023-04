***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 33,600 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 50,400 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineC Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 209.999.916,000 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 75.000.000 210.000.000,000 280,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 24.778.008Emisyon Primi (TL) 35.838.595Geçmiş Yıl Karları (TL) 149.383.397Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineC Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 74.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 9 Şubat 2023 ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında alınan sermaye artırımı kararları çerçevesinde, sermaye artırımına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle 8 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvurunun olumlu karşılandığı SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı Bülteninden öğrenilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142582BIST