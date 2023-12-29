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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2023 17:36
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Hakim Ortaklarının Yeni Pay Alma Haklarının Tamamının Kullanılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 720.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline A Grubu, EGSE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00055
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline B Grubu, EGSE4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00071
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 359.999.970 359.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline C Grubu, EGSER(RÜÇHAN), TRREGSR00063

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 360.000.000 360.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.01.2024
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan özel durum açıklaması ile, Şirket ortaklarımızdan İbrahim Polat Holding A.Ş., İbrahim POLAT, Adnan POLAT ve Murat POLAT'ın Şirketimiz banka hesabına 10.02.2023 tarihinde nakden yatırdıkları sermaye avansının kalan kısmının işbu sermaye artırımındaki sermaye koyma borçlarına mahsup edilmek suretiyle kapatıldığı kamuya açıklanmıştı. Adı geçen ortaklarımızın işbu sermaye artırımında kalan yeni pay alma haklarının tamamının, sermaye artırımında pay bedellerinin yatırılması için açılan özel hesaba nakden ödenmesi suretiyle kullanıldığı bugün Şirketimize bildirilmiş bulunmaktadır.
Bilindiği üzere, işbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak için son gün 02.01.2024 Salı günü olup, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsada açılacak Birincil Piyasada 2 işgünü süreyle satışa sunulacaktır. Halka arz aşamasında da satılamayan pay olması halinde, kalan paylar Şirket ortağı İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından verilen satınalma taahhütnamesi çerçevesinde bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230737


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