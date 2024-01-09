***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması ve Sağlanan Fon TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 360.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 720.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline A Grubu, EGSE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00055B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline B Grubu, EGSE4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00071C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 359.999.970 359.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline C Grubu, EGSER(RÜÇHAN), TRREGSR00063 867.793,634 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 360.000.000 360.000.000,000 100,00000 867.793,634Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.12.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.01.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000,-TL nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 19.12.2023-02.01.2024 tarihlerinde yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 867.793,634 TL nominal değerli payların 867.793,-TL tutarındaki kısmı 08-09.01.2024 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arz edilmek, kalan 0,634 TL tutarındaki kusürat işlemi ise serbest virmanla gerçekleştirilmek üzere toplam 3.022.119,06 TL bedel karşılığı satılmıştır.Böylece, 09.01.2024 tarihi itibarıyla sermaye artırımı tamamlanmış olup, sermaye avansları dahil yeni pay alma haklarının kullanılması ve halka arz aşamasında toplam 362.154.327,50 TL tutarında fon sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237239BIST