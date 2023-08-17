***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL'den 360.000.000,-TL'ye artırılması kapsamında nakit karşılığı artırılan 75.000.000,-TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanılması ve halka arz edilmesi sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186475BIST