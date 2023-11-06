***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.11.2023 19:54
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca, yapılacak nakdi sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun Ekte yer alan şekilde kabul edilmesine ve elde edilecek fonun işbu Raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214684
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 7.793
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|Önceki Kapanış
|: 7.868
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7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4555
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 28,4900
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|Önceki Kapanış
|: 28,4300
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28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5005
En Yüksek
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|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
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30,4246
18:051.806,32
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 1.806,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
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1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4426
|28,4491
|% 0,03
|
|Euro
|30,4759
|30,4948
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,9959
|35,1714
|% -0,00
|
|Frank
|31,5000
|31,6898
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5619
|7,5998
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|906,17
|908,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,97
|1.108,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,31
|1.974,59
|% 0,66
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