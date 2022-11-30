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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2022 19:37
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER SEVER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü
AYSEL HATİPOĞLU Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
NURGÜN AY Genel Müdür Kimya Mühendisi Fabrika Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU Dış Ticaret Satış Müdürü Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'de Satış Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083226


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Yarım 3.401 3.465 10,00  
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Gümüş Gr. 12,98 13,00 0,25  
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