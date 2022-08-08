***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:29
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
15:052.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -15,98
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.773
15:0517,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:0518,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0626
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:051.031,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.031,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KRTEK
|22,00
|40.001.990
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|44.866.481
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.791.311
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.373.856
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.774.375
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.369.968
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|31.316.538
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|131.200.876
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,96
|12.730.477
|% -6,78
|
|THYAO
|58,45
|3.563.399.968
|% -0,51
|
|ISCTR
|5,97
|2.003.792.665
|% -6,13
|
|TUPRS
|278,30
|1.296.343.915
|% 1,76
|
|EKGYO
|3,47
|1.294.311.119
|% 0,87
|
|SASA
|51,10
|1.164.897.201
|% -1,73
|
|EKGYO
|3,47
|1.294.311.119
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,97
|2.003.792.665
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,22
|1.126.296.870
|% 0,38
|
|MOBTL
|1,97
|377.946.043
|% 4,79
|
|ALBRK
|1,60
|198.244.845
|% 3,23
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9219
|17,9317
|% -0,10
|
|Euro
|18,3452
|18,3608
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6124
|21,7208
|% 0,10
|
|Frank
|18,6908
|18,8034
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7521
|4,7760
|% -0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.969
|-18,00
|
|Yarım
|3.369
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|1,32
|