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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

04.01.2024 08:25
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000,-TL nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 19.12.2023 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 02.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 867.793,634 TL olup, bu paylar 08.01.2024-09.01.2024 tarihlerinde 2 işgünü süreyle Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Halka arz edilecek 867.793,634 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.egeseramik.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.turkishyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232319


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