Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2022 16:59
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak       
1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan olarak ve Sn.Tola BECER'in Üye olarak seçilmesine, 
3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan olarak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyesi Sn. Tola BECER'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ'ın üye olarak seçilmesine,         
4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,
Oy birliği ile karar vermiştir.        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014087


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.230
Değişim :  1,07% |  23,65
Açılış :  2.213  
Önceki Kapanış :  2.207  
En Yüksek
2.234 En Düşük
2.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 15,84 2.063.349 % 10,00  
ULUSE 103,00 11.253.313 % 9,98  
GZNMI 44,80 151.036.886 % 9,97  
ISFIN 3,43 317.228.353 % 9,94  
AKFGY 3,48 166.664.596 % 9,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6509 14,6587 % 0,59  
Euro 16,3434 16,3581 % 1,07  
Sterlin 19,2099 19,3062 % 0,99  
Frank 15,8162 15,9115 % 1,45  
Riyal 3,8953 3,9148 % 0,61  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 12,66  
Altın Gr. 911 911 12,07  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 0,18  
Gümüş Gr. 11,75 11,78 0,16  
B. Petrol 111 111 3,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru