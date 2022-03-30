***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2022 16:59
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan olarak ve Sn.Tola BECER'in Üye olarak seçilmesine,
3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan olarak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyesi Sn. Tola BECER'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ'ın üye olarak seçilmesine,
4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,
Oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014087
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0860
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1728
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05910,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,23
|Açılış
|: 910,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6509
|14,6587
|% 0,59
|
|Euro
|16,3434
|16,3581
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2099
|19,3062
|% 0,99
|
|Frank
|15,8162
|15,9115
|% 1,45
|
|Riyal
|3,8953
|3,9148
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|12,66
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,07
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,78
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB