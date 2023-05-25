***EGSER* *TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER******TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EGSER]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 410.246,35 TL nominal değerli payların satışının 410.246 TL'lik kısmı 24 Mayıs – 25 Mayıs 2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda ve 0,35 TL nominal değerli paylar ise serbest virmanla olmak üzere 25 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153842BIST