***EGSER* *TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2023 16:16
***EGSER******TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 410.246,35 TL nominal değerli payların satışının 410.246 TL'lik kısmı 24 Mayıs – 25 Mayıs 2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda ve 0,35 TL nominal değerli paylar ise serbest virmanla olmak üzere 25 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153842
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0442
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9352
En Düşük
19,8779
18:0521,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0735
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3590
18:051.246,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.246,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9294
|19,9335
|% 0,22
|
|Euro
|21,4101
|21,4329
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,4820
|24,6048
|% -0,17
|
|Frank
|21,9037
|22,0357
|% 0,06
|
|Riyal
|5,2986
|5,3251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.466
|4.588
|-130,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|