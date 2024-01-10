***EGSER* *TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER******TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EGSER]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 867.793,634 TL nominal değerli payların satışının 867.793 TL'lik kısmı 08 Ocak – 09 Ocak 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda ve 0,634 TL nominal değerli paylar ise serbest virmanla olmak üzere 09 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237789BIST