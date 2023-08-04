***EHS* *SRO* *PNLSN* *PYL* *GPO* *GMA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2023 18:16
***EHS******SRO******PNLSN******PYL******GPO******GMA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar [GMA, PYL, SRO, EHS]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180968
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0279
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2596
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.684,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9605
|26,9891
|% 0,16
|
|Euro
|29,7741
|29,7965
|% 0,93
|
|Sterlin
|34,3831
|34,5556
|% 0,67
|
|Frank
|30,8627
|31,0487
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1707
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,42
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|8,84
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.988
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.498
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG