***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 17:51
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (Nişantaşı Koru) 'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 995.151.134,80 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.318.928.853,60 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075955
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0492
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05984,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,99
|Açılış
|: 984,86
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,6249
|% 0,10
|
|Euro
|18,3363
|18,3537
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,2540
|21,3606
|% -0,03
|
|Frank
|18,5338
|18,6454
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,38
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,24
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.620
|6.686
|35,00
|
|Yarım
|3.226
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de