***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Avrupark
Rapor Tarihi
22.12.2020
Açıklamalar
Avrupark Projesi 13 adet Bağımsız Bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896045
BIST
15:141.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:147,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:149,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:14451,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,32
|Açılış
|: 451,78
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MAALT
|111,10
|41.346.747
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.543.731
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.285.162
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.420.893.396
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,86
|1.174.953.988
|% -9,07
|
|GARAN
|10,33
|837.935.404
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|280.352.132
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.233.814
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.856.541
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4264
|7,4345
|% 0,69
|
|Euro
|9,1054
|9,1234
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0848
|10,1354
|% 0,61
|
|Frank
|8,3773
|8,4278
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9687
|1,9785
|% 0,33
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|42,29
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|20,46
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,22
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,13
|51,13
|-0,50
|
Seans Raporu
15:14
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