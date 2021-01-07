***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 09:20
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Küçükçekmece Halkalı Sosyal Donatı Projesi
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Küçükçekmece Halkalı Sosyal Donatı projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897592
BIST
12:141.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:147,2569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:148,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:14448,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,38
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.003.570
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.624.320
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.996.052
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.857.014
|% -5,76
|
|BANVT
|45,10
|1.886.655
|% -5,53
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|ASELS
|19,15
|701.157.474
|% 2,46
|
|GARAN
|10,50
|653.241.028
|% 0,86
|
|TKFEN
|18,49
|482.726.071
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|459.776.260
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,42
|354.949.158
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|353.810.015
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|351.774.503
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,31
|287.349.592
|% 2,16
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2520
|7,2551
|% -0,70
|
|Euro
|8,9211
|8,9269
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,8585
|9,9080
|% -0,57
|
|Frank
|8,2096
|8,2591
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% -0,58
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|
Seans Raporu
12:12
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12:24BRISA
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12:23BRYAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 520.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 400 adet işlem
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12:22XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 13, 984.00 milyon TL de
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12:21KONTR
Yüzde 5.61 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 919 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 958 adet işlem