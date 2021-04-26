***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.04.2021 11:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Avrupark
Rapor Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi işi kapsamında (Avrupark) projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930833
BIST
17:421.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 21,62
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:428,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:4210,0293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1103
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:42475,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,11
|Açılış
|: 475,16
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:42
|DZGYO
|1,76
|9.334.516
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.454
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.441.694
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.247.207
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.536.083
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|55.442.089
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.989.161
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.059.169
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,14
|1.383.626.465
|% 6,39
|
|THYAO
|11,69
|1.041.234.673
|% 3,73
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,08
|377.903.415
|% 0,00
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,07
|733.482.674
|% 1,43
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2881
|8,2945
|% -0,89
|
|Euro
|10,0222
|10,0293
|% -1,09
|
|Sterlin
|11,5074
|11,5651
|% -0,64
|
|Frank
|9,0467
|9,1012
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2089
|2,2200
|% -0,72
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,46
|64,46
|-0,96
|