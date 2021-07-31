***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.07.2021 21:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kuzey Yakası
Rapor Tarihi
27.07.2021
Açıklamalar
"İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında "Kuzey Yakası" projesi 982 ada 2 parsel için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954018
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -6,12
|Açılış
|: 491,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,0201
|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6725
|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,24
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,01
|