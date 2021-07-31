***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKuzey YakasıRapor Tarihi27.07.2021Açıklamalar"İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında "Kuzey Yakası" projesi 982 ada 2 parsel için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954018BIST