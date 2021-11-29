***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.11.2021 19:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sarphan Finanspark
Rapor Tarihi
24.11.2021
Açıklamalar
"İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile İlgili "Sarphan Finanspark" projesi kapsamında yer alan 186 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980137
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 0,4591
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,4571
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5053
En Düşük
13,9221
18:05734,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 21,61
|Açılış
|: 735,44
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8278
|12,8281
|% 3,71
|
|Euro
|14,4079
|14,4661
|% 3,26
|
|Sterlin
|16,9950
|17,0803
|% 3,18
|
|Frank
|13,8077
|13,8908
|% 3,43
|
|Riyal
|3,4059
|3,4230
|% 3,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-9,56
|
|Altın Gr.
|735
|736
|22,49
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,39
|9,40
|0,20
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|2,72
|
Seans Raporu
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