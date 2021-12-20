***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2021 19:00
Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
1stanbul
Rapor Tarihi
15.12.2021
Açıklamalar
1stanbul Projesi 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984863
BIST
14:101.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -15,50
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:1010,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -11,33%
|| -1,3808
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:1012,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -11,08%
|| -1,5331
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:10640,47
En Yüksek
|Değişim
|: -9,51%
|| -67,33
|Açılış
|: 640,47
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
639,66
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PENTA
|359,70
|28.902.360
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.879.835
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.670.776
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.142.829
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.803.046
|% -9,93
|
|GARAN
|11,85
|2.234.291.760
|% -0,25
|
|SISE
|12,85
|1.651.663.147
|% -3,24
|
|EREGL
|25,38
|1.337.565.636
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,98
|1.068.774.431
|% -3,44
|
|THYAO
|18,92
|1.003.487.922
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,50
|694.076.204
|% 0,57
|
|GARAN
|11,85
|2.234.291.760
|% -0,25
|
|SISE
|12,85
|1.651.663.147
|% -3,24
|
|ODAS
|1,39
|162.884.933
|% 1,46
|
|KRDMD
|8,98
|1.068.774.431
|% -3,44
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7878
|10,8091
|% -11,33
|
|Euro
|12,2074
|12,3070
|% -11,08
|
|Sterlin
|14,9890
|15,0642
|% -7,78
|
|Frank
|12,1357
|12,2088
|% -8,19
|
|Riyal
|2,9744
|2,9893
|% -8,19
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,03
|
|Altın Gr.
|650
|650
|-57,32
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-469,00
|
|Tam
|4.320
|4.446
|-491,73
|
|Yarım
|2.088
|2.151
|-237,86
|
|Çeyrek
|1.048
|1.076
|-118,75
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|-0,73
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,15
|