***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2021 19:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Semt Bahçekent 1-1
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaatı İşi" ile ilgili Semt Bahçekent 1-1 projesi için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985557
BIST
10:391.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.835
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|Önceki Kapanış
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1.849
En Düşük
1.821
10:3911,7288
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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En Düşük
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10:3913,3405
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
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710,84
En Düşük
675,87
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TETMT
|379,20
|7.363.414
|% 9,98
|
|PENTA
|359,50
|12.742.861
|% 9,94
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|TRILC
|14,47
|129.441.257
|% 8,31
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|4.950.444
|% -9,93
|
|PKENT
|7.000,60
|2.300.008
|% -6,66
|
|DOCO
|1.068,60
|23.280.844
|% -6,37
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|GARAN
|11,98
|859.665.618
|% 0,84
|
|SISE
|13,36
|517.455.140
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,30
|465.927.201
|% 0,00
|
|EREGL
|26,26
|454.009.455
|% 3,22
|
|TUPRS
|146,30
|318.753.175
|% -2,27
|
|YKBNK
|3,58
|275.796.098
|% 2,87
|
|GARAN
|11,98
|859.665.618
|% 0,84
|
|KRDMD
|9,30
|465.927.201
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|121.193.645
|% 1,44
|
|SISE
|13,36
|517.455.140
|% 0,60
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7123
|11,7166
|% -3,88
|
|Euro
|13,2601
|13,4004
|% -3,18
|
|Sterlin
|15,6726
|15,7512
|% -3,58
|
|Frank
|12,7364
|12,8131
|% -3,65
|
|Riyal
|3,1248
|3,1404
|% -3,55
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,68
|
|Altın Gr.
|681
|681
|-26,75
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,04
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|Gümüş Gr.
|8,65
|8,66
|-0,30
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|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,04
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