Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.12.2021 10:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bahçekent Emlak Konutları 1-1
Rapor Tarihi
21.12.2021
Açıklamalar

‘Bahçekent Emlak Konutları 1-1' projesi 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986280


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:151.893
Değişim :  0,10% |  1,96
Açılış :  1.899  
Önceki Kapanış :  1.891  
En Yüksek
1.943 En Düşük
1.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKPL 5,39 86.841.944 % 10,00  
BAGFS 17,38 10.334.434 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
SMART 5,63 3.572.180 % 9,96  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Dolar 11,3982 11,4336 % 4,02  
Euro 12,8829 12,9336 % 3,97  
Sterlin 15,1202 15,1960 % 2,87  
Frank 12,2518 12,3256 % 2,87  
Riyal 3,0014 3,0164 % 2,85  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 0,29  
Altın Gr. 656 656 17,68  
Cumhuriyet 4.433 4.500 -22,00  
Tam 4.411 4.528 -25,23  
Yarım 2.132 2.190 -12,21  
Çeyrek 1.069 1.095 -6,10  
Gümüş.Ons 22,71 22,75 -0,25  
Gümüş Gr. 8,24 8,25 0,12  
B. Petrol 75,70 75,70 -0,09  
Seans Raporu 16:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru