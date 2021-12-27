***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 10:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bahçekent Emlak Konutları 1-1
Rapor Tarihi
21.12.2021
Açıklamalar
‘Bahçekent Emlak Konutları 1-1' projesi 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986280
BIST
16:151.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
16:1511,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 0,4020
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
16:1512,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 0,4580
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
16:15657,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 19,32
|Açılış
|: 657,65
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ISKPL
|5,39
|86.841.944
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.334.434
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.572.180
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,04
|47.624.599
|% -10,00
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,23
|58.186.130
|% -9,32
|
|RODRG
|17,75
|4.100.510
|% -6,53
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|GARAN
|11,70
|1.775.408.864
|% -0,17
|
|THYAO
|20,70
|1.700.623.597
|% -1,99
|
|EREGL
|28,68
|1.609.800.863
|% 1,06
|
|SASA
|49,70
|1.453.792.132
|% 4,41
|
|SISE
|13,60
|1.252.254.851
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,63
|1.040.696.926
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,21
|535.597.280
|% -0,45
|
|GARAN
|11,70
|1.775.408.864
|% -0,17
|
|KRDMD
|9,41
|1.248.900.587
|% -0,21
|
|ODAS
|1,36
|130.070.736
|% -0,73
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3982
|11,4336
|% 4,02
|
|Euro
|12,8829
|12,9336
|% 3,97
|
|Sterlin
|15,1202
|15,1960
|% 2,87
|
|Frank
|12,2518
|12,3256
|% 2,87
|
|Riyal
|3,0014
|3,0164
|% 2,85
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,29
|
|Altın Gr.
|656
|656
|17,68
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.411
|4.528
|-25,23
|
|Yarım
|2.132
|2.190
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,12
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|-0,09
|